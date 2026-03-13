Milano
11:32
44.413
-0,10%
Nasdaq
12-mar
24.534
-1,73%
Dow Jones
12-mar
46.678
-1,56%
Londra
11:32
10.284
-0,20%
Francoforte
11:31
23.499
-0,38%
Venerdì 13 Marzo 2026, ore 11.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: scambi negativi per Prysmian
Piazza Affari: scambi negativi per Prysmian
Migliori e peggiori
,
In breve
13 marzo 2026 - 09.35
Si muove verso il basso il
gruppo specializzato nella produzione di cavi
, con una flessione del 2,57%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi negativi per Prysmian
Piazza Affari: scambi in positivo per Prysmian
Piazza Affari: giornata depressa per Prysmian
Piazza Affari: luce verde per Prysmian
Titoli e Indici
Prysmian
-1,62%
Altre notizie
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Prysmian
Piazza Affari: calo per Prysmian
Piazza Affari: movimento negativo per Prysmian
Piazza Affari: perdite consistenti per Prysmian
Piazza Affari: senza freni Prysmian
Piazza Affari: perdite consistenti per Prysmian
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto