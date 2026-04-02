SILVER dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Appiattita la performance del metallo prezioso, che porta a casa un trascurabile +0,03%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 71,58. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 76,94. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 82,3.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)