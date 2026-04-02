Transizione 5.0, de Martino (Anie): "Segnale positivo per le imprese, ora stabilità e tempi certi"

(Teleborsa) - "Le decisioni assunte ieri al tavolo al Mimit sul piano Transizione 5.0 rappresentano un segnale importante per le imprese. Il ripristino dei livelli di copertura, con il 90% per i beni strumentali e il 100% per il fotovoltaico, insieme all'incremento delle risorse, va nella direzione giusta. È un esito che tiene conto delle esigenze espresse dal sistema produttivo e del confronto portato avanti. In una fase ancora segnata da forte incertezza, è fondamentale dare continuità agli strumenti e mantenere coerenza nelle scelte". È quanto afferma il presidente di Anie Confindustria, Vincenzo de Martino.



"Positivo – prosegue de Martino – anche il rafforzamento delle misure per l'iperammortamento, con uno stanziamento che sale da 8,3 a 9,7 miliardi. Si tratta di un intervento che può sostenere concretamente gli investimenti in innovazione e tecnologie. A questo punto è importante che i provvedimenti diventino rapidamente operativi: le imprese hanno bisogno di certezze nei tempi, oltre che nelle misure. La fiducia si costruisce anche così, con decisioni chiare e con la capacità di dare seguito agli impegni. È un passaggio essenziale per accompagnare la transizione industriale ed energetica del Paese".











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