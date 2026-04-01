Tassi bancari, BCE: a febbraio costo del credito alle imprese scende a 3,51%, stabili i mutui a 3,37%
(Teleborsa) - Secondo le statistiche sui tassi di interesse bancari dell'area euro pubblicate dalla BCE, a febbraio 2026 l'indicatore composito del costo del denaro per i nuovi prestiti alle imprese scende di 6 punti base a 3,51%, mentre quello per i nuovi mutui alle famiglie per l'acquisto di abitazioni rimane sostanzialmente invariato a 3,37%.
Sul fronte della raccolta, i tassi sui depositi delle imprese restano stabili: 1,91% per i depositi a termine e 0,52% per i depositi overnight. Analoga stabilità per le famiglie: i depositi a termine si confermano all'1,83% e i depositi overnight allo 0,25%.
```