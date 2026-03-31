Federlogistica: "Altro che Lehman Brothers, Hormuz può riscrivere gli equilibri globali"

L'appello della Federazione alle istituzioni: "La crisi non è energetica, è sistemica. In gioco la tenuta stessa del commercio mondiale e del tessuto economico/produttivo europeo e italiano"

(Teleborsa) - "Il 2008 è stato l'anno della crisi finanziaria globale, innescata dal fallimento di Lehman Brothers. Oggi il mondo si trova davanti a qualcosa di diverso e, per certi versi, ancora più allarmante: non una crisi del credito, ma una crisi della circolazione delle merci. Il quasi blocco dello Stretto di Hormuz non rappresenta semplicemente un rischio geopolitico o un fattore di pressione sui prezzi energetici. È il possibile punto di rottura di un modello globale costruito negli ultimi trent'anni sulla continuità, sulla prevedibilità e sulla fluidità degli scambi. Se Lehman ha colpito la finanza, Hormuz rischia di colpire la struttura stessa dell'economia reale". A lanciare l'allarme è il presidente di Federlogistica, Davide Falteri.



"Non siamo di fronte a una crisi congiunturale bensì – spiega Falteri – a una possibile ridefinizione degli equilibri globali. Quando si altera la logistica, non si rallenta semplicemente il commercio: si mette in discussione il funzionamento stesso del sistema economico. Per decenni, il commercio internazionale si è basato su un presupposto implicito ma fondamentale: le merci partono e arrivano. Le rotte erano considerate affidabili, i tempi programmabili, i flussi continui. Oggi questo paradigma è incrinato. Ora irrompe l'imprevedibilità strutturale, che impedisce alle imprese di pianificare, le costringe a congelare gli investimenti davanti a una frammentazione delle filiere produttive".



"Quando viene meno la prevedibilità – sottolinea Falteri – il problema non è più solo economico: diventa sistemico. E la logistica – spesso percepita come invisibile – si sta rivelando per quello che è realmente: un'infrastruttura critica globale, al pari dell'energia e delle reti digitali. Per una crisi di tale portata - aggiunge - la risposta deve essere straordinaria: servono decisioni rapide, coordinate e coraggiose, a livello nazionale ed europeo. La logistica deve essere riconosciuta come asset strategico e governata come tale per evitare un impatto diretto sulla competitività delle imprese, sulla produzione e sulla occupazione messe a rischio da quella che sarebbe una regionalizzazione degli scambi".



Federlogistica lancia quindi un appello alle istituzioni affinché la logistica venga riconosciuta come servizio essenziale e infrastruttura strategica, siano attivati strumenti straordinari per garantire la continuità delle catene di approvvigionamento, sia rafforzato il coordinamento europeo sulla sicurezza delle rotte commerciali e venga accelerato il processo di digitalizzazione e resilienza delle supply chain. "La logistica in un vero e proprio cambio di paradigma – conclude Falteri – rischia di diventare uno dei grandi fattori di instabilità globale".













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