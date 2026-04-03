Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 2/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile
Composto ribasso per il derivato italiano in flessione dello 0,73% sui valori precedenti.
La situazione di medio periodo del Future sul FTSE MIB resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 45.700. Supporto visto a quota 43.290. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 48.110.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)