Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 2/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 2/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile

Andamento annoiato per il FTSE Mid Cap, che chiude la sessione in ribasso dello 0,22%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 53.415. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 55.517. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 57.619.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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