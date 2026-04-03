GOLD del 2/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile
Ribasso per il metallo giallo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,73% sui valori precedenti.
Lo status tecnico di medio periodo dell'oro ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 4.792,5. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 5.058,3, mentre il primo supporto è stimato a 4.526,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)