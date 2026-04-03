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New York: andamento negativo per Carnival

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Turismo
New York: andamento negativo per Carnival
Pressione sulla società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che tratta con una perdita del 3,54%.
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