Carnival -5,8% a Wall Street, secondo trimestre record e oltre le attese ma la guidance è deludente

(Teleborsa) - Carnival Corporation ha archiviato il secondo trimestre 2026 con ricavi "record" aumentati del 5,3% annuo a 6,7 miliardi di dollari.



L'EBITDA rettificato ha registrato un valore top di 1,6 miliardi di dollari mentre il margine lordo è calato del 3,9%.



L'EPS diluito si è attestato a 0,39 dollari mentre quello rettificato è stato pari a 0,41 dollari, in aumento di oltre il 15% rispetto all'anno precedente, nonostante un impatto negativo di 0,06 dollari (73 milioni di dollari) dovuto all'aumento dei prezzi del carburante e dei tassi di cambio.



Per il terzo trimestre 2026 la società stima un EBITDA rettificato di circa 2,88 miliardi di dollari e un EPS rettificato intorno a 1,35 dollari mentre, per l’intero esercizio 2026, questi aggregati sono attesi rispettivamente a 7,11 miliardi e 2,22 dollari.



A pesare pertanto sulla performance odierna del titolo (-5,8% a Wall Street), nonostante i conti record e oltre le attese, sono quindi le previsioni sull'utile per azione che hanno deluso le previsioni degli analisti.

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