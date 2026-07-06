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New York: perdite consistenti per General Mills

Migliori e peggiori, In breve
New York: perdite consistenti per General Mills
Scende sul mercato il venditore di prodotti alimentari di marca, che soffre con un calo del 4,37%.
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