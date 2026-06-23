New York: seduta euforica per General Mills

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il venditore di prodotti alimentari di marca , che mostra una salita bruciante del 4,17% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di General Mills evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso General Mills rispetto all'indice.





Analizzando lo scenario di General Mills si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 34,1 USD. Prima resistenza a 35,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 33,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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