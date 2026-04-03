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OPA Eles, adesioni al Sell-Out al 3% al termine della seconda settimana

Finanza
OPA Eles, adesioni al Sell-Out al 3% al termine della seconda settimana
(Teleborsa) - ELES, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha comunicato che nella seconda settimana della procedura di Sell-Out, dal 30 marzo al 2 aprile 2026, sono state portate in adesione 7.250 azioni residue. Si tratta del 3,038% sul numero totale di azioni residue oggetto della procedura di Sell-Out (pari a 1.148.257) e dello 0,174% sul capitale sociale.

Il periodo di Sell-Out terminerà il 14 aprile 2026 salvo proroga e il pagamento del corrispettivo del Sell-Out, pari a 3,20 euro per ciascuna azione residua, sarà effettuato il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Sell-Out, ossia in data 21 aprile 2026 salvo proroga. Come già comunicato, l'offerente Xenon, unitamente alle persone che agiscono di concerto, ha superato la soglia del 95% del capitale sociale.
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