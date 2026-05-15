OPA Digital Value, le adesioni balzano al 71,5% nell'ultimo giorno
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da OEP Capital Advisors su Digital Value, risulta che oggi 15 maggio 2026 sono state presentate 1.300.547 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 2.219.762, pari al 71,5% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata il 24 aprile ed è terminata oggi 15 maggio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Digital Value acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 maggio 2026 non sono state apportate in adesione all'offerta.
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