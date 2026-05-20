OPA CIR, adesioni in aumento al 36,7%

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale su CIR , società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, risulta che oggi 20 maggio 2026 sono state presentate 4.675.488 richieste di adesione. Complessivamente, sono state registrate 18.386.093 richieste di adesione, pari al 36,772% sugli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 27 aprile e terminerà il 25 maggio 2026 (come prorogato). Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie CIR acquistate sul mercato nei giorni 22 e 25 maggio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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