OPA Next RE, adesioni al 94,8% nell'ultimo giorno
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da CPI Property Group su di NEXT RE SIIQ, società immobiliare quotata su Euronext Milan, risulta che oggi 15 maggio 2026 sono pervenute 12.190 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione salgono a quota 4.185.510, pari al 94,83241% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata il 20 aprile ed è terminata oggi 15 maggio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie NEXT RE SIIQ acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 maggio 2026 non sono state apportate in adesione all'offerta.
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