OPA Digital Value, le adesioni balzano al 26,17%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da OEP Capital Advisors su Digital Value , risulta che oggi 13 maggio 2026 sono state presentate 336.450 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 812.456, pari al 26,17145% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 24 aprile e terminerà il 15 maggio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Digital Value acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 maggio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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