SILVER del 2/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile
Aggressivo ribasso per il metallo prezioso, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,83%.
Il quadro di medio periodo dell'argento ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 75,52. Primo supporto individuato a 70,16. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 80,88.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)