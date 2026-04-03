Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Vola a New York Crown Castle

Migliori e peggiori, In breve
Vola a New York Crown Castle
Seduta decisamente positiva per la società immobiliare che gestisce infrastrutture wireless, che tratta in rialzo del 4,89%.
Condividi
```