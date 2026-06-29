New York: sell-off per Crown Castle
(Teleborsa) - Ribasso per la società immobiliare che gestisce infrastrutture wireless, che tratta in perdita del 4,87% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Crown Castle, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo di Crown Castle ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 81,42 USD. Primo supporto individuato a 77. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 85,84.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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