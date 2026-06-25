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New York: brusca correzione per Crown Castle

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Crown Castle
Si muove in perdita la società immobiliare che gestisce infrastrutture wireless, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,24% sui valori precedenti.
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