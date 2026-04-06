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New York: al centro degli acquisti AppLovin

Migliori e peggiori, In breve
New York: al centro degli acquisti AppLovin
Grande giornata per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,23%.
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