New York: vendite diffuse su SBA Communications

(Teleborsa) - A picco il gestore di infrastrutture di comunicazione wireless in Nord, Centro e Sud America , che presenta un pessimo -4,72%.



La tendenza ad una settimana di SBA Communications è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di SBA Communications si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 203,6 USD. Supporto stimato a 188. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 219,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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