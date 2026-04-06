New York: performance negativa per Super Micro Computer

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che passa di mano con un calo del 3,70%.



Lo scenario su base settimanale di Super Micro Computer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le tendenza di medio periodo di Super Micro Computer si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 23,13 USD. Supporto stimato a 21,92. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 24,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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