New York: preme sull'acceleratore Super Micro Computer

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che scambia in rialzo del 6,67%.



La tendenza ad una settimana di Super Micro Computer è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Super Micro Computer si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 20,24 USD. Prima resistenza a 22,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 18,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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