New York: seduta molto difficile per Super Micro Computer

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che esibisce una perdita secca del 27,91% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Super Micro Computer rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Super Micro Computer evidenzia un declino dei corsi verso area 21,67 USD con prima area di resistenza vista a 22,91. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 21,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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