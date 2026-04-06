SBA Communications, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Rialzo per il gestore di infrastrutture di comunicazione wireless in Nord, Centro e Sud America , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,96%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SBA Communications più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di SBA Communications mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 215,6 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 206,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 224,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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