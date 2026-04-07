Perde SBA Communications sul mercato di New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il gestore di infrastrutture di comunicazione wireless in Nord, Centro e Sud America , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,17%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che SBA Communications mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,86%, rispetto a +3,23% dell' indice del basket statunitense ).





Tecnicamente, SBA Communications è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 208,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 201. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 216,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```