Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 6/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 aprile
Sessione moderatamente positiva quella del 6 aprile, per il maggiore indice americano, che termina gli scambi in salita a 6.611,8.
La situazione di medio periodo dell'S&P 500 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 6.701,2. Supporto visto a quota 6.433,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 6.969,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)