Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 6/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 aprile
Modesto recupero sui valori precedenti per il Light Sweet Crude Oil, che conclude in progresso dello 0,49%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio WTI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 117,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 103,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 130,97.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)