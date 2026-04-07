Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 6-apr
24.192 +0,61%
Dow Jones 6-apr
46.670 +0,36%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 6/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 6/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 aprile

Modesto recupero sui valori precedenti per il Light Sweet Crude Oil, che conclude in progresso dello 0,49%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio WTI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 117,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 103,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 130,97.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```