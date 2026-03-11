Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 17:48
24.966 +0,04%
Dow Jones 17:48
47.346 -0,76%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

Google acquisisce Wiz per 32 miliardi di dollari

Finanza
Google acquisisce Wiz per 32 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Google (Alphabet) ha ufficializzato il completamento dell'acquisizione dell'israeliana Wiz, leader nella sicurezza cloud e AI, per un valore di 32 miliardi di dollari, in linea con l'accordo definitivo siglato un anno fa.

L'operazione, una delle più imponenti mai registrate nel mercato della cybersecurity, permetterà di offrire soluzioni di protezione integrate a governi e imprese che operano in ambienti multicloud.

Wiz, che continuerà a operare con il proprio marchio, manterrà l'interoperabilità con i principali fornitori di servizi cloud come Amazon Web Services, Microsoft Azure e Oracle Cloud.

Thomas Kurian, Ceo di Google Cloud, ha dichiarato: "Con l'aggiunta di Wiz, forniremo ai clienti una piattaforma completa per proteggere i loro ambienti cloud e ibridi, oltre ad accelerare la prevenzione, il rilevamento e la risposta alle minacce".

Assaf Rappaport, Ceo di Wiz, ha commentato: "Combinando una profonda conoscenza degli ambienti cloud e un ricco contesto, permettiamo ai team di costruire applicazioni basate sull'IA in modo sicuro fin dall'inizio".
Condividi
```