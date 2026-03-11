Google acquisisce Wiz per 32 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Google (Alphabet
) ha ufficializzato il completamento dell'acquisizione dell'israeliana Wiz
, leader nella sicurezza cloud e AI, per un valore di 32 miliardi di dollari
, in linea con l'accordo definitivo siglato un anno fa.
L'operazione, una delle più imponenti mai registrate nel mercato della cybersecurity, permetterà di offrire soluzioni di protezione integrate a governi e imprese che operano in ambienti multicloud.
Wiz, che continuerà a operare con il proprio marchio, manterrà l'interoperabilità con i principali fornitori di servizi cloud come Amazon Web Services, Microsoft Azure e Oracle Cloud.Thomas Kurian, Ceo di Google Cloud
, ha dichiarato: "Con l'aggiunta di Wiz, forniremo ai clienti una piattaforma completa per proteggere i loro ambienti cloud e ibridi, oltre ad accelerare la prevenzione, il rilevamento e la risposta alle minacce".Assaf Rappaport, Ceo di Wiz
, ha commentato: "Combinando una profonda conoscenza degli ambienti cloud e un ricco contesto, permettiamo ai team di costruire applicazioni basate sull'IA in modo sicuro fin dall'inizio".