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Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Food & Beverage

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Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Food & Beverage
Il Settore Alimentare europeo continua la giornata in aumento dello 0,87%.
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