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Eurozona: luce verde per l'EURO STOXX Food & Beverage
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05 maggio 2026 - 10.00
Giornata brillante per il
settore Alimentare europeo
, che avanza a 447,45 punti.
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