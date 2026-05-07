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Eurozona: perdite consistenti per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: perdite consistenti per l'EURO STOXX Food & Beverage
Viene venduto parecchio il settore Alimentare europeo, che continua la seduta a 451,02 punti.
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