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Eurozona: rally per l'EURO STOXX Food & Beverage

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Eurozona: rally per l'EURO STOXX Food & Beverage
Si muove con il vento in poppa il settore Alimentare europeo, che arriva a 448,83 punti.
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