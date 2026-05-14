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Eurozona: rally per l'EURO STOXX Food & Beverage
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14 maggio 2026 - 15.00
Si muove con il vento in poppa il
settore Alimentare europeo
, che arriva a 448,83 punti.
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