Francoforte: movimento negativo per Hochtief
(Teleborsa) - Pressione sulla big tedesca delle costruzioni, che tratta con una perdita del 2,12%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hochtief rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo del colosso delle costruzioni sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 402 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 394,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 409,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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