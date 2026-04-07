Francoforte: risultato positivo per Stroeer
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Stroeer, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,31%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Stroeer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Stroeer si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 32,17 Euro. Supporto stimato a 31,53. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 32,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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