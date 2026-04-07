Francoforte: si concentrano le vendite su Hensoldt

(Teleborsa) - Rosso per Hensoldt , che sta segnando un calo del 3,11%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Hensoldt mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,91%, rispetto a +4,27% del MDAX ).





Tecnicamente, Hensoldt è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 82,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 79,46. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 86,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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