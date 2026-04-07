New York: brillante l'andamento di Elevance Health
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader americano delle assicurazioni sanitarie, con una variazione percentuale del 3,64%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Elevance Health mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,12%, rispetto a +3,9% dell'indice del basket statunitense).
Le implicazioni di breve periodo di Elevance Health sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 318,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 308,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 328,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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