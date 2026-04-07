Milano
17:35
45.412
-0,47%
Nasdaq
21:09
23.938
-1,05%
Dow Jones
21:09
46.278
-0,84%
Londra
17:35
10.349
-0,84%
Francoforte
17:35
22.922
-1,06%
Martedì 7 Aprile 2026, ore 21.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: calo per Tesla Motors
New York: calo per Tesla Motors
Migliori e peggiori
,
In breve
07 aprile 2026 - 20.00
Composto ribasso per l'
azienda attiva nel settore automotive
, in flessione del 2,88% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: si concentrano le vendite su Tesla Motors
New York: calo per Tesla Motors
New York: scambi negativi per Tesla Motors
New York: Tesla Motors si muove verso il basso
Argomenti trattati
Tesla
(11)
Titoli e Indici
Tesla
-2,88%
Altre notizie
New York: si concentrano le vendite su Tesla Motors
New York: rosso per Tesla Motors
Male Tesla Motors sul mercato azionario di New York
Tesla, consegne 1° trimestre deludenti per 358mila veicoli
Solare, Tesla in trattative con fornitori cinesi per accordo da 2,9 miliardi di dollari
Tesla, vendite auto elettriche prodotte in Cina in forte crescita nei primi due mesi del 2026. Batte la rivale BYD
Guide
Volatilità di mercato: cos’è e con quali indicatori si misura
Quando nei mercati finanziari si parla di volatilità, ci si riferisce semplicemente a quanto i prezzi si muovono. Quando il valore di un’azione, di un indice o di una materia prima si muove poco e...
leggi tutto