Milano 17:35
45.412 -0,47%
Nasdaq 21:09
23.938 -1,05%
Dow Jones 21:09
46.278 -0,84%
Londra 17:35
10.349 -0,84%
Francoforte 17:35
22.922 -1,06%

New York: calo per Tesla Motors

Migliori e peggiori, In breve
New York: calo per Tesla Motors
Composto ribasso per l'azienda attiva nel settore automotive, in flessione del 2,88% sui valori precedenti.
Condividi
```