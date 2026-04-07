New York: giornata depressa per Boeing

(Teleborsa) - Rosso per il colosso dell'aereonautica , che sta segnando un calo del 2,50%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Boeing mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,4%, rispetto a +2,41% dell' indice americano ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 205,3 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 210,4. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 215,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```