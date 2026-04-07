New York: rosso per Merck

(Teleborsa) - Ribasso per la società chimico-farmaceutica , che presenta una flessione del 2,37%.



L'andamento di Merck nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Merck rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 119,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 116,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 122,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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