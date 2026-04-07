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Parigi: andamento rialzista per Edenred

Migliori e peggiori
Parigi: andamento rialzista per Edenred
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'inventore del buono pasto ticket restaurant, in guadagno del 3,12% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Edenred rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di Edenred resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 17,79 Euro. Supporto visto a quota 17,39. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 18,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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