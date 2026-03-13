Parigi: andamento negativo per Edenred

(Teleborsa) - Sottotono l' inventore del buono pasto ticket restaurant , che passa di mano con un calo del 2,52%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Edenred , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'andamento di breve periodo di Edenred mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 18,69 Euro e supporto a 18,21. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 19,18.



