Parigi: andamento negativo per Edenred
(Teleborsa) - Sottotono l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che passa di mano con un calo del 2,52%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Edenred, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'andamento di breve periodo di Edenred mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 18,69 Euro e supporto a 18,21. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 19,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
