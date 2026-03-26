Edenred in discesa a Parigi

(Teleborsa) - Retrocede molto l' inventore del buono pasto ticket restaurant , che esibisce una variazione percentuale negativa del 12,84%.



L'andamento di Edenred nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Edenred è in rafforzamento con area di resistenza vista a 17,29 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,64. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```