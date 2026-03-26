Edenred in discesa a Parigi
(Teleborsa) - Retrocede molto l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che esibisce una variazione percentuale negativa del 12,84%.
L'andamento di Edenred nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Edenred è in rafforzamento con area di resistenza vista a 17,29 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,64. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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