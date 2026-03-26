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Parigi: violenta contrazione per Edenred

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: violenta contrazione per Edenred
Si muove in perdita l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 12,84% sui valori precedenti.
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