Milano 12:34
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Nasdaq 6-apr
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Dow Jones 6-apr
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Londra 12:34
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Petrolio a 112,12 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 112,12 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 112,12 dollari per barile alle 11:30.
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