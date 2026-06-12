Milano 17:22
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Dow Jones 17:22
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Petrolio a 85,68 dollari alle 15:40

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Petrolio a 85,68 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 85,68 dollari per barile alle 15:40.
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