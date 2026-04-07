Piazza Affari: in acquisto BFF Bank

(Teleborsa) - Rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'11,57%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BFF Bank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di BFF Bank suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,521 Euro con tetto rappresentato dall'area 1,657. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,431.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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