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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Fincantieri
Apprezzabile rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo, in guadagno del 2,81% sui valori precedenti.
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